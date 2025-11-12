После расследования НАБУ: Зеленский требует отставки двух министров

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук должны покинуть свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в "Энергоатоме".

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос доверия. Если есть обвинения - на них нужно отвечать. Я попросил Премьер-министра, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Прошу Верховную Раду поддержать эти заявления", - заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что подпишет указ о применении санкций против двух лиц, фигурирующих в деле НАБУ по "Энергоатому".

"Сейчас всем в Украине очень сложно - мы проходим через отключение электричества, российские удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще есть какие-то схемы", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что в ближайшее время СНБО примет решение о санкциях по представлению Кабмина, а ситуацию будут дальше рассматривать в юридической плоскости.

Дело "Энергоатома" - последние новости

10 ноября НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии "Энергоатом", разоблаченной во время операции "Мидас".

По данным следствия, организованная группировка систематически получала "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов. Схему назвали "Шлагбаум".

Руководство компании привлекло к ней лиц под псевдонимами "Рокет" (вероятно экс-замминистра энергетики Игорь Миронюк) и "Тенор" (вероятно, Басов). Они контролировали кадровые назначения, закупки и финансовые потоки в госпредприятии.

По версии детективов, руководителем преступной организации был фигурант на псевдо "Карлсон" - как сообщил нардеп Ярослав Железняк, речь идет о бизнесмене Тимуре Миндиче, который координировал влияние на должностных лиц.