Дмитрий Медведев / © Associated Press

Заместитель председателя российского Совбеза и прихотей «фюрера» Дмитрий Медведев дерзко пригрозил «ядеркой» Соединенным Штатам Америки, назвав их «основным геополитическим соперником» РФ.

Об этом политик страны-агрессорки заявил во время просветительского марафона.

Во время выступления Медведев жаловался на сложные отношения между Москвой и Вашингтоном — «даже в период каких-либо упрощений и улучшений». В то же время хвастался тем, что якобы во времена своего президентства занимался налаживанием отношений. Впрочем, "все оказалось недолговечным".

«Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся отношения», – заявил кремлевский рупор.

По его словам, отношения Кремля с нынешней администрацией Белого дома «носят прагматический характер».

Он также нагло высказался, мол, во времена экспрезидента Джо Байдена Вашингтон "запрягал упряжку войны" в Украине, а нынешняя "старается что-то сделать" для урегулирования.

Беседа Трампа и Путина 29 апреля

Вызывающие заявления главы Совбеза РФ прозвучали на следующий день после переговоров по телефону между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным. К слову, лидер американцев назвал разговор «очень хорошим».

Кроме того, глава Белого дома заявил о якобы готовности Путина к мирному соглашению "некоторое время назад". Впрочем, добавил он, «некоторые люди усложнили заключение соглашения».

В свою очередь помощник «фюрера» РФ Юрий Ушаков заявил, что во время разговора Путин высказался о готовности объявить перемирие на период празднования «Дня победы». Трамп, по его словам, поддержал инициативу Москвы.

