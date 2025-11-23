После разговора с Зеленским премьер Британии позвонил по телефону Трампу из-за «мирного плана» для Украины

Кир Стармер / © Associated Press

Реклама

План мира между Россией и Украиной , состоящий из 28 пунктов и подготовленный при участии США и РФ без прямого участия Украины, вызвал волну политических звонков и дипломатических консультаций.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

После того, как президент Владимир Зеленский заявил, что украинская команда должна «проверить подлинность» документа, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сразу же позвонил по телефону Дональду Трампу.

Реклама

По данным издания, премьер подчеркнул, что любой мирный план должен уважать суверенитет Украины и не может предусматривать принуждения Киева к территориальным уступкам. В ходе этого разговора Лондон подчеркнул, что Россия может «завершить войну уже завтра», если выведет свои войска с территории Украины.

Этому звонку предшествовал разговор премьера с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны скоординировали позиции перед дипломатическими переговорами в Женеве с участием Украины, США, Британии и представителей ЕС.

Между тем в США несколько сенаторов раскритиковали документ, назвав его «список желаний России», который не может считаться окончательным предложением Вашингтона. В Украине план назвали «возмутительным» и угрожающим жизни следующих поколений украинцев.

На фоне дипломатических дискуссий Россия продолжает массированные ночные атаки: в Запорожье по меньшей мере шесть человек получили ранения.

Реклама

Напомним, встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.

В субботу, 22 ноября, президент Зеленский подчеркнул, что на переговорах с партнерами Украины по шагам, необходимым для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы.

В «мирном плане» Трампа, состоящего из 28 пунктов, говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Реклама

Издание Bloomberg сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы.