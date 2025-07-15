После решения Трампа в Швеции сделали заявление об оружии для Украины

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон / © Associated Press

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Швеция приветствует решение президента США Дональда Трампа относительно оружия для Украины и вместе с союзниками по НАТО в дальнейшем будет способствовать быстрым и масштабным поставкам вооружения Киеву.

Об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал в соцсети X.

Кристерссон приветствовал важное решение Трампа, которое открывает возможность поставки более современного вооружения Украине и значительного усиления экономического давления на Россию.

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«Как один из крупнейших доноров Украины, Швеция вместе с нашими союзниками по НАТО и дальше будет способствовать быстрым и масштабным поставкам для Украины», — говорится в заявлении.

Премьер Швеции также акцентировал, что время имеет решающее значение.

«Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено», — резюмировал он.

Напомним, 14 июля Трамп сообщил о заключении соглашения о поставках американского оружия странам НАТО и Украине. Согласно условиям соглашения, США будут производить оружие, а платить за него будут европейские партнеры.

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Кроме того, глава Белого дома заявил, что Украина получит 17 Patriot от третьих стран. Правда, он не уточнил — речь идет о количестве систем или пусковых установок.

А еще Трамп предупредил – если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение следующих 50 дней, он введет вторичные санкции: тарифы в 100%.