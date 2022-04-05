После резни в Буче Эстония закрывает два консульства России и высылает 14 работников

После резни в Буче Эстония закрывает два консульства России и высылает 14 работников

Когда постоянно поступают сообщения об ужасной деятельности российских войск в Буче и в других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений с РФ, заявил вице-канцлер МИД Эстонии.

Эстония вызвала посла России в Эстонии Владимира Липаева, чтобы передать ноту о закрытии генерального представительства РФ в Нарве, консульский отдел в Тарту. Эстония также объявила персонами нон грата 14 работников российских ведомств, семеро из которых имеют дипломатический статус.

Об этом сообщает национальный вещатель ERR.

Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер, передавший дипломатическую ноту, подчеркнул, что указанные лица должны покинуть государство до 30 апреля.

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Он также заявил, что в ситуации, когда постоянно поступают сообщения об ужасной деятельности российских войск в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений, ведь Россия серьезно нарушает международное право, взятые на себя международные обязательства.

Вице-канцлер также добавил, что виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности.

Вице-канцлер МИД Эстонии подчеркнул, что действия России в Украине неприемлемы. Также РФ должна вывести свои войска из Украины и понести ответственность за ущерб, который она нанесла войной.

Напомним, МИД Литвы 4 апреля объявил о решении снизить уровень дипломатического представительства с Россией. Страна высылает российского дипломата.

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