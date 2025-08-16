ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
4708
Время на прочтение
1 мин

После саммита на Аляске у Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

В Москве говорят, мол, пока не знают, когда снова встретится Трамп и Путин.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

После двусторонней встречи на Аляске между президентом США и диктатором РФ Владимиром Путиным в Кремле высказались о переговорах с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом заявил помощник российского "фюрера" Юрий Ушаков.

По его словам, якобы тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского "еще не поднималась".

Кроме того, Ушаков заявил: пока не знает, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа.

Напомним, по возвращении из Аляски Дональд Трамп имел "длительный" разговор по телефону с Владимиром Зеленским. Сначала они говорили лицом к лицу, впоследствии - при участии европейских лидеров. В частности, президенты Франции Эммануэль Макрон и Польши – Кароль Навроцкий, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Новость дополняется

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie