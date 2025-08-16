После саммита на Аляске у Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

Владимир Путин. / © Associated Press

После двусторонней встречи на Аляске между президентом США и диктатором РФ Владимиром Путиным в Кремле высказались о переговорах с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом заявил помощник российского "фюрера" Юрий Ушаков.

По его словам, якобы тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского "еще не поднималась".

Кроме того, Ушаков заявил: пока не знает, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа.

Напомним, по возвращении из Аляски Дональд Трамп имел "длительный" разговор по телефону с Владимиром Зеленским. Сначала они говорили лицом к лицу, впоследствии - при участии европейских лидеров. В частности, президенты Франции Эммануэль Макрон и Польши – Кароль Навроцкий, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

