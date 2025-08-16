- Дата публикации
После саммита на Аляске у Путина сделали заявление о встрече с Зеленским
В Москве говорят, мол, пока не знают, когда снова встретится Трамп и Путин.
После двусторонней встречи на Аляске между президентом США и диктатором РФ Владимиром Путиным в Кремле высказались о переговорах с участием украинского лидера Владимира Зеленского.
Об этом заявил помощник российского "фюрера" Юрий Ушаков.
По его словам, якобы тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского "еще не поднималась".
Кроме того, Ушаков заявил: пока не знает, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа.
Напомним, по возвращении из Аляски Дональд Трамп имел "длительный" разговор по телефону с Владимиром Зеленским. Сначала они говорили лицом к лицу, впоследствии - при участии европейских лидеров. В частности, президенты Франции Эммануэль Макрон и Польши – Кароль Навроцкий, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.