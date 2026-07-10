После саммита НАТО Зеленский, Рютте и лидеры Европы срочно собираются в Париже

Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров государств «коалиции желающих», которая состоится в Париже при участии генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на канцелярию президента Франции.

По информации издания, переговоры запланированы на понедельник, 13 июля, и призваны закрепить политический импульс, полученный после недавнего саммита НАТО.

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Одной из ключевых тем станет дальнейшая поддержка Украины и обсуждение гарантий безопасности в случае достижения перемирия между Украиной и Россией.

Ожидается, что во встрече также примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Напомним, что в ходе саммита НАТО канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет достичь своих военных целей в войне против Украины. В то же время он подтвердил дальнейшую поддержку Киева и сообщил о новой европейской инициативе по финансированию.

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