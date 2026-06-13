После серии ударов по Петербургу и Москве Путин сделал заявление о войне, но есть нюанс - детали

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент-диктатор России Владимир Путин продолжает демонстрировать военную силу во время праздника Дня России 12 июня, признавая некоторые неудачи на поле боя, с которыми оккупационная армия столкнулась в последние месяцы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

«Фюрер» и его министр обороны Андрей Белоусов встретились с солдатами РФ, заявившими о своей преданности военной победе в Украине и достижению целей и задач Кремля. Путин высоко оценил военно-технологические инновации, в частности БпЛА с обзором от первого лица (FPV), интеграцию искусственного интеллекта в беспилотники, масштабирование тактических систем радиоэлектронной борьбы и усилия России по созданию спутниковой группировки, альтернативной Starlink. Таким образом Москва пытается представить свое войско как технологически развитое и сильное.

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Глава Кремля также отметил недавние меры социальной поддержки солдат, ветеранов и их семей. Кроме того, традиционно Путин повторил древние риторические линии, изображающие Российскую Федерацию как ведущую войну против НАТО, и подтвердил силу в ведении этой войны.

Аналитики отмечают, что Путин намерен использовать встречу с военнослужащими, чтобы продемонстрировать свою силу на праздновании Дня России после конфуза с его усеченным Парадом Дня победы 9 мая и успешными украинскими дальнобойными ударами по военным объектам в Санкт-Петербурге во время экономического форума 3-6 июня.

«Диктатор, похоже, начал признавать неудачи, с которыми сейчас сталкиваются его военные, но он не обсудил все масштабы военных вызовов России», — говорится в отчете.

В ISW акцентируют: Путин заявил, что удары украинских беспилотников являются попыткой посеять раздор в российском обществе и нанести экономический ущерб, вероятно, имея в виду кампанию Украины по дальнобойным ударам по военным объектам и нефтяной инфраструктуре страны-агрессорки, а также кампанию средней дальности. логистикой.

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Между тем, в Кремле заявляют, мол, усиливают свою противовоздушную оборону. Что больше — вроде бы их экономика быстро восстанавливается после украинских ударов. В то же время, Путин признал, что его захватчики продвигаются «не так быстро, как нам хотелось бы», но заметил, что войска все еще продвигаются «ежедневно постепенно».

«Примечательно — Путин не признал, что украинские контратаки добились тактических успехов в Запорожской и Днепропетровской областях с марта 2026-го. Темпы продвижения России на поле боя неуклонно снижаются с ноября 2025-го, а российские войска понесли чистые потери территории в апреле-мае этого года», — говорится в отчете Института.

Американские специалисты считают, что, вероятно, Владимир Путин решил признать некоторые неудачи, с которыми сталкиваются войска РФ, чтобы казаться более осведомленным с реалиями поля боя для российских военнослужащих, непосредственно потерпевших эти неудачи.

Между тем, Украина с этой весны увеличивает масштабы своей ударной кампании далекой и средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы, что препятствует продвижению России на театре военных действий и нарушает логистические маршруты врага через оккупированную Украину. В частности, в частности, на юге Украины и в аннексированном Крыму.

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Напомним, Путин заявил, что отправил на войну против Украины более 700 000 человек. По его словам, это «группа военных РФ в зоне „сво“».

Российский диктатор также пригрозил новыми ударами по Украине. «Фюрер» заявил о своих намерениях увеличить интенсивность атак по инфраструктурным объектам. Этот террор он называет «достойным отпором».

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