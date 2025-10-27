Кир Стармер / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины значительно улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg .

Стармер назвал это признаком того, что многомесячные дипломатические усилия европейских лидеров наконец-то приносят плоды, убеждая Трампа занять более жесткую позицию по Кремлю.

Реклама

«Мы находимся в лучшей ситуации. На прошлой неделе произошли действительно важные события», — заявил Кир Стармер.

«Глубокое влияние» на экономику РФ

Британский премьер-министр подчеркнул, что комплексные санкционные меры, предпринятые Великобританией, США и ЕС в течение нескольких дней, оказали «глубокое влияние на экономику России».

«Главным событием я бы назвал наши действия по санкциям. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, президент Трамп затем ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, а ЕС представил свой последний пакет мер — и все это в течение нескольких дней», — пояснил Стармер.

Давление на Китай и переговоры с Трампом

Кир Стармер сообщил, что разговаривал с Дональдом Трампом, во время которого обсудил необходимость оказывать давление на Китай, чтобы Пекин прекратил покупать российскую нефть. Этот разговор состоялся накануне запланированной встречи Трампа с главой КНР Си Цзиньпином.

Реклама

«Я говорил с ним вчера о его предстоящей встрече с главой Си, так что я действительно считаю это важным в этом отношении», — сказал премьер Британии.

Также Стармер призвал Китай и Индию «прекратить покупать российскую нефть», несмотря на то, что на прошлой неделе он был «впечатлен тем фактом, что Индия и Китай также снизили свою зависимость» от РФ.

Ракеты и замороженные активы

Премьер-министр также обсудил с Трампом вопрос поставки Украине ракет большой дальности. Кроме того, Стармер призвал европейских союзников как можно быстрее решить вопрос использования замороженных активов российского Центробанка. Он подчеркнул, что сочетание этого шага с санкциями покажет Владимиру Путину, что поддержка Украины «превысит способность российской экономики вести войну».

«Российской экономике, безусловно, нанесен значительный ущерб, и именно поэтому нам необходимо продолжать работу над санкциями», — подытожил Кир Стармер.

Реклама

Напомним, президент России Владимир Путин оказался в затруднительном положении после того, как президент США Дональд Трамп ввел первые масштабные санкции против России с начала своего нового срока.

По данным большинства американских разведывательных агентств, Путин продолжает верить в свою способность выиграть войну в Украине, но реальная ситуация выглядит иначе.

Ранее Дональд Трамп не исключил новых санкций США против России, заинтриговав заявлением.