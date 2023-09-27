После шести стран НАТО официально начали свою работу в Киеве (фото)

В среду, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании и Канады, а также главы представительства Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Церемония принятия верительных грамот традиционно прошла на территории Национального заповедника "София Киевская". Это стало последним формальным шагом к началу работы послов шести стран НАТО в Украине.

В частности, Зеленский принял верительные грамоты у нового посла Эстонии Аннели Кольк, Словении – Матеи Превольшек, Канады – Наталки Цмоць, Венгрии – Антала Хейзера, Франции – Гаэля Вейсьера, Британии – Мартина Гарриса, а также главы представительства Европейского Союза.

Все они уже некоторое время находятся в Киеве.

В ходе встречи с послом Франции было обсуждено начало переговоров по заключению между Украиной и Францией двустороннего соглашения о гарантиях безопасности на базе Совместной декларации "Группы семи" о поддержке нашей страны, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

Посол Франции Гаэль Вейсьер / Фото: Сайт президента Украины

Посол Британии Мартин Гаррис отметил, что рад вернуться работать в Киев, где в 2003-2008 годах он был заместителем главы миссии в британском посольстве.

Посол Британии Мартин Гаррис / Фото: Сайт президента Украины

С послом Канады Наталкой Цмоць были обсуждены договоренности, достигнутые во время недавнего визита президента Украины в Канаду, который в очередной раз подтвердил особое партнерство между двумя странами.

Посол Канады Наталья Цмоц / Фото: Сайт президента Украины

Во время встречи с послом Эстонской Республики Зеленский поблагодарил Эстонию за непоколебимую и предметную поддержку Украины во время полномасштабной российской агрессии.

Посол Эстонии Аннеля Кольк / Фото: Сайт президента Украины

В разговоре с послом Словении украинский лидер выразил благодарность этой стране, прежде всего, за 10 пакетов оборонной поддержки, а также гуманитарную помощь, оказанную с начала широкомасштабной российской агрессии.

Посол Словении Матеи Превольшек / Фото: Сайт президента Украины

В ходе встречи с послом Венгрии Анталом Хейзером Владимир Зеленский выразил надежду на участие венгерского руководства во втором Международном саммите по продовольственной безопасности. Глава государства отдельно затронул тему экспорта украинской аграрной продукции. Была отмечена необходимость достижения взаимоприемлемого решения по результатам переговоров профильных ведомств двух стран.

Посол Венгрии Онтал Гейзер / Фото: Сайт президента Украины

Поздравляя с назначением нового председателя представительства ЕС в Украине Катарину Матернову, президент отметил, что евроинтеграция является одним из ключевых приоритетов для нашей страны, очень важной для всего украинского общества – и для гражданских, и для военных.

Глава представительства Европейского Союза Катарина Матернова / Фото: Сайт президента Украины

"У нас есть вызов, но очень приятный для нас — начать переговоры о будущем членстве в ЕС", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, новым послом Великобритании в Украине назначен Мартин Гаррис. Британский дипломат является внуком Невилла Чемберлена, премьер-министра Великобритании в 1937-1940 годах, объявивший войну Гитлеру.

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