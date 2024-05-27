После скандала Рада изменила состав ВСК по фортификациям и дронам

В Верховной Раде изменили состав Временной следственной комиссии по использованию бюджетных средств на обустройство фортификационных сооружений на линии столкновения и изготовление и закупку дронов.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Согласно постановлению парламента, от обязанностей члена ВСК освобождена нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая и нардеп от депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Виталий Борт.

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"Не успела еще ВСК по фортификациям и дронам поработать, а уже изменения. В СН депутата Богуцкую меняют на Мурдия", — написал Железняк в Сети.

"Но главное другое изменение. Думаю, проект "Схемы", которые делали по нему расследование и подняли этот вопрос, будет особенно доволен: депутата Виталия Борта от экс-ОПЗЖ выводят из состава комиссии. Вместо него будет Дмитрий Разумков", – отметил народный избранник.

Напомним, после ряда скандалов вокруг фортификаций в Харьковской области Верховная Рада 22 мая приняла постановление о создании ВСК по использованию бюджетных средств на строительство оборонных сооружений и изготовление дронов. Тогда разразился новый скандал, ведь в состав этой комиссии вошли нардепы от запрещенной бывшей партии ОПЗЖ, прославлявшие "русский мир".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Где фортификации?! Громкий скандал получил неожиданное продолжение!

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