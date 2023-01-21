После скандала с закупками Минобороны у Зеленского анонсировали аудит и расследование

Подоляк подчеркнул, что если факты злоупотреблений подтвердятся, ответственные лица должны понести очень суровое наказание.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал проверку информации о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Если факты подтвердятся, виновные будут наказаны.

О советник главы ОП сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, сегодня на эту тему проходит "общение на разных уровнях".

"Сегодня пройдем определенные этапы к аудиту, аудит и будем понимать, точно ли там есть завышение. Если оно есть, то ответственные лица должны понести очень суровое наказание. Я думаю, что так и будет, потому что нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом", – рассказал Подоляк.

Он добавил, что во время войны есть и мародеры, а не только герои. Советник ОП при этом подчеркнул, что все должно происходить по процедуре.

"Мы должны провести аудит. Если это соответствует действительности – найти людей, подписывавших на 13 миллиардов контракты, четко установить это и провести расследование. И потом с этими людьми конкретно разобраться", – отметил Подоляк.

Напомним, издание ZN.UA сообщило, что чиновники Минобороны Украины закупают продовольствие для армии в два-три раза дороже, чем в столичных магазинах. Издание сослалось на копию соглашения Минобороны на 13,16 млрд грн, заключенного 23 декабря 2022 года на услуги организации питания для ряда воинских частей.

После этого народная депутат Марьяна Безугла сообщила, что завышенные цены касаются не только продуктов питания. Она также проинформировала, что Госаудитслужба проводит проверку Минобороны. Руководство ведомства вызвали в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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