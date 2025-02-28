После скандала в Белом доме Зеленский провел два телефонных разговора — СМИ

После скандального спора на повышенных тонах, который произошел в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Венсом, президент Украины Владимир Зеленский провел два телефонных разговора.

Об этом сообщил журналист издания Financial Times Кристофер Миллер в сети Х.

"Президент Зеленский только разговаривал с президентом Франции Макроном и сейчас разговаривает с генсеком НАТО Рютте", — написал он со ссылкой на человека, близкого к украинскому лидеру.

О том, кто являлся инициатором этих разговоров, не сообщается.

Напомним, Дональд Трамп после спора с украинским президентом опубликовал заявление на своей странице в социальной сети, в котором сообщил, что Владимир Зеленский может "вернуться, когда будет готов к миру".

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