После скандальных высказываний о смерти Полякова Третьякову просят отстранить от заседаний в Раде

Также нардепа просят отозвать с должности председателя парламентского комитета.

Руководительницу Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, члена фракции "Слуга народа" Галину Третьякову могут отстранить от заседаний Верховной Рады на пять дней, а также снять с должности председателя комитета из-за сообщения в партийном чате "Слуги народа" после смерти нардепа Атона Полякова : "одним врагом меньше".

Об этом председатель фракции "Слуги народа" Давида Арахамия сообщил журналистам во время брифинга в кулуарах парламента.

"Госпожа Третьякова, как мне кажется, позволила себе неосторожные высказывания. И я извинился перед всеми коллегами и перед избирателями за такие выражения. Госпожа Третьякова покинула зал, и мы подписали от всей фракции письмо в Регламентный комитет с тем, чтобы они отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний ", — сказал он.

По словам нардепа из группы "За будущее" Тараса Батенко, Третьякову просят отозвать и с должности председателя парламентского комитета.

"Мы собрали только что перерыв по поводу выражений госпожи Третьяковой в чате "Слуг народа", как нам стало известно, где она сказала о том, что "одним врагом меньше", о смерти Антона Полякова, своего коллеги и бывшего члена фракции ... Такое вызывающее поведение не могло быть проигнорировано. Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп, кроме "Слуги народа", и обратились к председателю Верховной рады и главе регламентного комитета об отзыве госпожи Третьяковой с должности председателя профильного комитета. Ждем решения. Мы шокированы таким поведением нашей коллеги Третьяковой. Я считаю, что она недостойна вообще быть народным депутатом Украины. ", — отметил Батенко.

Напомним:

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