После скандальных заявлений Трампа его сын отправится в Гренландию

Новоизбранный президент США еще раз повторил свои желания, чтобы Гренландия стала частью США.

Избранный президентом США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд Трамп-младший планирует посетить Гренландию. Недавно новоизбранный американский лидер заявил о необходимости перехода этой автономной территории Дании под контроль США.

Об этом Трамп-старший написал на своей платформе Truth Social.

"Мой сын, Дональд-младший, и разные представители [моей команды] отправятся туда, чтобы посетить некоторые из самых прекрасных мест и достопримечательностей", — написал политик, не уточнив точных сроков поездки.

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Новоизбранный президент США еще раз повторил свои желания, чтобы Гренландия стала частью США.

"Гренландия – невероятное место, и ее жители будут иметь огромные преимущества, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее и лелеять от очень жестокого внешнего мира. Сделаем Гренландию великой снова!" – говорится в сообщении Трампа.

На запланированный визит Трампа-младшего отреагировал МИД Дании.

"Поскольку это неофициальный визит, у Министерства иностранных дел Дании нет дополнительных комментариев", – сообщили в ведомстве.

Никакие подробности о визите сына Трампа не были обнародованы, и, пожалуй, это будет частной поездкой, сообщил СМИ дипломат из Гренландии Миннингваг Клейст. Он отметил, что Трамп-младший не планирует встречаться с официальными лицами правительства Гренландии.

Напомним, в декабре 2024 года Трамп снова заявил, что хочет купить Гренландию. Он сказал, что владение и контроль над этой территорией является "абсолютной необходимостью" для США. Правительство острова ответило, что он не продается.

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