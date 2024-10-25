После скандалов в МСЭК Кабмин утвердил план противодействия нарушениям

Денис Шмыгаль анонсировал, что три следующих месяца будут продолжаться проверки решений, принимаемых МСЭК.

Во исполнение решений СНБО и президента Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, глава правительства заявил, что Медико-социальные экспертные комиссии в нынешнем виде будут ликвидированы уже в 2024 году.

"Создается группа для пересмотра решений, принимаемых МСЭК. Три следующих месяца будут продолжаться проверки", – анонсировал Шмыгаль.

По его словам, в ноябре Министерство здравоохранения и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Пенсионный фонд вместе с ГБР, полицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам госорганов.

Кроме того, Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно подать в правительство законопроекты о комплексной реформе МСЭК.

"В этом плане очень четко прописаны сроки и ответственные за его выполнение. Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений Президента и СНБО будут соответствующие выводы", – резюмировал премьер.

Напомним, как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, делается все, "чтобы на 1 января 2025 года МСЭК как отдельные юридические лица приостановили свое функционирование".

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