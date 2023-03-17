После своего "международного турне" по Китаю и Ирану Лукашенко приедет к Путину

После международных визитов в Китай и Иран белорусский диктатор Лукашенко может приехать к своему коллеге Путину в апреле.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 6 апреля может посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило российское издание "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что именно 6 апреля состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. На повестке дня будут вопросы, связанные с "общей борьбой с санкционным давлением", а также с "обеспечением безопасности".

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Следует отметить, что последний раз Путин и Лукашенко встречались 19 декабря 2022 года в Минске. Тогда российский диктатор прибыл в белорусскую столицу впервые за три года. По итогам переговоров Путин сообщил, что Россия и Беларусь договорились заниматься созданием новой военной техники. Тогда же Лукашенко заявил, что белорусская армия поставила на боевое дежурство переданные Москвой зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". В ходе встречи лидеры обсудили и вопросы торгово-экономического взаимодействия "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе.

Следует отметить, что в последнее время белорусский диктатор активизировал международные связи. Правда, только с Зимбабве, ОАЭ, Китаем и Ираном.

Во время встречи с иранским лидером Ибрагимом Райси Лукашенко похвалил его за обход западных санкций и подписал с Ираном "дорожную карту" сотрудничества до 2026 года.

Кроме того, в отношении Китая, Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина "за поддержку" на фоне предупреждений США о том, что Китай не должен вмешиваться в войну в Украине. Также Лукашенко заявил, что поддерживает "мирный план" главы КНР.

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