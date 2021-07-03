После тяжелого инсульта умер экс-заместитель министра культуры

Юрий Рыбачуку было 48 лет.

В Киеве после тяжелого инсульта скончался бывший заместитель министра культуры, журналист, переводчик и активист Юрий Рыбачук. Ему было 48 лет.

"Сегодня (3 июля) перестало биться большое сердце моего хорошего друга, чрезвычайно важной части нашей команды — моего заместителя по вопросам искусств в Минкульте, интеллектуала, человека с невероятным чувством юмора, просто прекрасного, светлого человека Юрия Рыбачука. Эта новость расколола сегодняшнее утро... Осознать это невозможно", — написал в Facebook экс-министр культуры Евгений Нищук.

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Прощание с Юрием Рыбачуком началось в субботу, 3 июля, в 16:00 в Киевской городской больнице №3.

Юрий Рыбачук родом из Ровно. Там окончил местный пединститут им. Мануильского. Участник Евромайдана. Заместителем министра культуры был в 2017-2019 годах. "Новинарня" пишет, что незадолго до смерти в Рыбачука произошел тяжелый инсульт.

Напомним, в Виннице 30 июня умерла Ирина Химич, с диагностированной редкой болезнью прогерией, то есть преждевременным старением, которая организовала в Киеве выставку для сбора средств на свое выздоровление. Девочке было 10 лет.

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