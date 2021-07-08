После убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, ещё двое задержаны

После убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, ещё двое задержаны

Доступ к резиденции главы государства ограничен.

Правительство Гаити после сообщений о поимке предполагаемых убийц президента Жовенеля Моиза призывает к спокойствию и утверждает, что ситуация в стране под контролем.

Об этом сообщает AFP в Twitter.

Тем временем доступ к резиденции главы государства ограничен, полиция не позволяет приближаться ни журналистам, ни местным жителям. Также приостановлена работа городского транспорта.

Напомним, что президент Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли. Две авиакомпании, выполняющие ежедневные рейсы в столицу Гаити, отменили свои рейсы, запланированные на сегодня.

Также в стране на 15 дней объявили военное положение.

Новости мира: громкое убийство на Гаити - президента страны расстреляли в его резиденции

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