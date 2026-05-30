После удара по стране НАТО Кремль сделал тревожное заявление: к чему готовится Путин и стоящий за атакой

Ночью против 29 мая российский беспилотник «Шахед» ударил по многоэтажному жилому дому в городе Галац (Румыния), в семи километрах от украинской границы. Дроны вошли в воздушное пространство Румынии во время атаки РФ по гражданским объектам и инфраструктуре вблизи границы вдоль реки Дунай.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что беспилотники РФ нарушили воздушное пространство Румынии не менее 28 раз, а их фрагменты попадали в страну 47 раз после начала большой войны в соседней Украине. Впрочем, это первое вторжение, в результате которого пострадали гражданские лица на территории страны, являющейся членом Североатлантического альянса.

«Участившиеся вторжения российских БпЛА в воздушное пространство НАТО свидетельствуют, что диктатор России Владимир Путин избрал безрассудную политику, которая принимает риск попадания их беспилотников в государства Альянса — как приемлемое следствие своих ударов в Украине. Путин, похоже, теперь признает риск жертв среди гражданского населения в странах НАТО приемлемым следствием ударной кампании РФ», — отмечают ISW.

Аналитики отмечают: учитывая ограничения на операции противовоздушной обороны Румынии, НАТО, возможно, придется рассмотреть вопрос о заключении возможных соглашений о противовоздушной обороне с Украиной и Молдовой как вопрос самообороны от ударов российских БПЛА по странам Альянса, независимо от того, являются ли вторжения дронов случайными или наверняка.

Удар дрона РФ по Румынии — реакция Кремля

В то же время чиновники Кремля склоняются к двум отдельным ответам на удар дрона в Румынии. Однако вместе они цель отвлечь ответственность агрессорки России за этот инцидент, ошибочно обвинить Украину и проверить реакцию НАТО на вторжение российских БПЛА.

В частности, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев дерзко заявил, что европейские государства являются «непосредственными участниками» войны против России и что «[европейские страны] еще ничего не видели… поэтому им лучше привыкнуть к этому. Это не в последний раз».

Аналитки ISW констатируют, что такой ответ Медведева фактически угрожает Румынии и другим государствам Европы последующими ударами дронов, если эти страны будут продолжать поддерживать Украину.

В свою очередь, «фюрер» Путин раскритиковал утверждение Европы о том, что дрон был российским, и заявил, что никто не может точно сказать о его происхождении. Он также нагло намекнул, что БпЛА был украинским, и предложил осмотреть обломки дрона, чтобы определить его происхождение, если румынская власть передаст обломки России.

«Медведев часто делает более радикальные и странные заявления, чем другие кремлевские чиновники, но его заявления все еще отражают угрозы, к которым стремится Кремль — и сам Путин в прошлом выполнял на Западе», — говорится в отчете.

Депутаты Государственной думы России, часто выступающие рупорами риторических линий Кремля, также уклонились от ответственности РФ за удар и обвинили Запад в эскалации против Москвы.

Американские специалисты отмечают: Кремль наблюдал за реакцией НАТО на предварительное вторжение российских дронов в их воздушное пространство — особенно в их разгар осенью 2025-го. Вероятно, Москва использует удар 29 мая в Румынии, чтобы проверить реакцию Альнса как на само вторжение дронов, так и на риторику Кремля, независимо от того, была ли атака случайной или умышленной.

«Такие вторжения и удары будут продолжаться до тех пор, пока войска РФ будут продолжать использовать дроны вблизи границ НАТО. Альянсу, возможно, придется скорректировать свою политику и системы противовоздушной обороны, чтобы оградить свой народ от российского безрассудства», — подытожили в Институте.

Атака на Румынии — что известно

Минувшей ночью дрон врезался в многоэтажку в румынском городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека. Из дома были эвакуированы 70 жителей. Министерство обороны страны заявило, что этот БПЛА был российского происхождения, а вся его полезная нагрузка сдетонировала после удара.

МИД страны осудил атаку, назвав ее «безответственной эскалацией» со стороны РФ и «серьезным нарушением международного права». Президент Никушор Дан заявил, что Россия несет ответственность за удар, так как поведение Москвы игнорирует международное право и безопасность граждан государства-члена НАТО.

После атаки Бухарест срочно обратился к НАТО и ЕС, а также закрыл российское консульство в Констанце и объявил консула персоной нон грата в ответ на удар. Москву такое решение крайне возмутило.

Дата публикации 18:26, 29.05.26

