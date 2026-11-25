Сестра Ким Чен Ына / © Reuters

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После угроз сестры Ким Чен Ына — Ким Йо Чжон — Северная Корея решила выслать швейцарского дипломата и фактически свернуть дипломатическое присутствие страны в Пхеньяне.

Об этом сообщает Reuters.

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Министерство иностранных дел КНДР объявило представителя швейцарского дипломатического представительства Сильвена Астье персоной, которой запрещено находиться в стране. Дипломату дали всего 48 часов, чтобы покинуть Северную Корею.

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Как сообщает северокорейское информагентство KCNA, такое решение стало прямым ответом на санкции Швейцарии против молодежного лагеря в Сондовоне.

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР цинично заявили, что действия, якобы нарушающие суверенные права страны и интересы ее граждан, «ни при каких обстоятельствах не могут встретить одобрения» Пхеньяна.

Позиция Швейцарии

На днях Ким Йо Чжон разразилась угрозами из-за украинских детей и предупреждала о закрытии швейцарского дипломатического представительства. Однако в Берне дали понять, что не собираются уступать давлению Пхеньяна.

Швейцарские власти подчеркнули, что введенные ограничения будут оставаться в силе, а возобновление работы дипломатического представительства не означает изменения санкционной политики.

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В Министерстве иностранных дел Швейцарии объяснили, что возобновление работы посольства имело целью сохранить важные каналы дипломатической связи.

Отметим, что причиной конфликта стало включение молодежного лагеря в Сонгдовоне в санкционный список Швейцарии. Берн обосновал свое решение сотрудничеством учреждения с Россией в перемещении и русификации украинских детей, депортированных с временно оккупированных территорий. Такие же ограничения против лагеря ранее были введены Европейским Союзом и Великобританией.

Отметим, Сонгдовон — это государственный международный детский лагерь на востоке Северной Кореи, привлекавший международное внимание из-за вывоза туда украинских детей из временно оккупированных территорий.

Лагеря перевоспитания — что известно

Правозащитники задокументировали 165 лагерей «перевоспитания», где проходит милитаризация и русификация похищенных детей. Эти лагеря расположены на оккупированных территориях, в России, Белоруссии и, как стало известно, даже в Северной Корее (КНДР).

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Эксперт по правовым вопросам Екатерина Рашевская заявила о по меньшей мере двух задокументированных случаях вывоза похищенных украинских детей в северокорейский молодежный лагерь Сонгдовон. Среди них — 12-летний Миша из оккупированной части Донецкой области и 16-летняя Лиза из оккупированного Симферополя. Обоих детей отправили на так называемый отдых в лагерь в Северной Корее.

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