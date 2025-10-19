После визита к Трампу появилась красноречивая карикатура на Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

После визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в британской газете The Telegraph появилась карикатура на украинского лидера.

Рисунок известного политического карикатуриста Кристиана Адамса опубликован в воскресенье, 19 октября.

На карикатуре изображен Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения к украинцам.

Украинский президент одет в белую футболку с саркастической надписью: «Я ездил в Вашингтон, и все, что я получил — эта паршивая футболка».

Ранее издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с деталями переговоров, сообщило, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты большой дальности «Томагавк»во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.

Напомним, издание The Hill назвало ключевые итоги переговоров Трампа и Зеленского, три из которых непосредственно касаются Украины.