- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1724
- Время на прочтение
- 1 мин
После визита к Трампу появилась красноречивая карикатура на Зеленского
На рисунке известного политического карикатуриста изображен Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения к украинцам.
После визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в британской газете The Telegraph появилась карикатура на украинского лидера.
Рисунок известного политического карикатуриста Кристиана Адамса опубликован в воскресенье, 19 октября.
На карикатуре изображен Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения к украинцам.
Украинский президент одет в белую футболку с саркастической надписью: «Я ездил в Вашингтон, и все, что я получил — эта паршивая футболка».
Ранее издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с деталями переговоров, сообщило, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты большой дальности «Томагавк»во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.
Напомним, издание The Hill назвало ключевые итоги переговоров Трампа и Зеленского, три из которых непосредственно касаются Украины.