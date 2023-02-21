После визита в Киев Байден обсудил помощь Украине с итальянским премьером

Президент США Джо Байден по телефону пообщался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони для координации оборонной, экономической и гуманитарной поддержки Украины.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет Укринформ.

«Президент Байден говорил вечером по телефону с премьер-министром Италии Мелони после своего визита в Украину, а также перед ее поездкой в украинское государство», — указывается в сообщении.

Речь идет о том, что лидеры обсудили тесную координацию по вопросам поддержки Украины, в том числе оборонную, экономическую и гуманитарную помощь.

Добавим, что в Белом доме подчеркнули, что президент Байден ждет возможности поздравить Мэлони в Вашингтоне, когда их графики будут согласованы.

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Напомним, что польский и итальянский премьеры побеседовали о поддержке Украины.

Визит Байдена в Киев

Напомним, что 20 февраля 2023 г. президент США Джо Байден с неанонсированным визитом прибыл в Киев.

Байден и Зеленский провели переговоры, которые, по словам президента Украины, очень плодотворны, а их результаты отразятся на поле боя. Президент США также посетил Михайловский Златоверхий собор и почтил память погибших во время Революции Достоинства.

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