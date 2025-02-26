После визита в США Зеленский планирует важные встречи в Лондоне: о чем стало известно

В то же время до сих пор нет окончательного подтверждения поездки в Вашингтон.

После визита в США, президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с европейскими лидерами в Лондоне.

Об этом он заявил на брифинге в среду, 26 февраля.

"После Соединенных Штатов, если я уеду, посмотрим, я планирую – в Лондон. Сразу после этого мы с европейцами там встречаемся, у Кира Стармера", – добавил президент.

Добавим, что поездка в Вашингтон предварительно запланирована уже послезавтра, то есть 28 февраля.

Отметим, что Зеленский пока не озвучил, с кем из глав государств он встретится в столице Британии.

Напомним, по словам президента, у Украины нет оснований доверять заверениям Кремля в "миролюбии", поэтому сильная украинская армия станет лучшей гарантией безопасности для нашего государства.

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