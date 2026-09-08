Виткофф и Путин. / © Associated Press

Реклама

Кремль и дальше лживо заявляет о якобы желании и готовности России к «мирному урегулированию» войны против Украины и даже надеется на «определенные сдвиги».

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков.

Реклама

По его словам, Москва якобы рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США, ведь "длится серьезная работа". Традиционно Песков бросил льстивые слова в адрес американских посланников Стива Уиткоффа и Джерада Кушнера.

Реклама

Особо дерзко представитель «фюрера» подчеркнул: Москва считает, что якобы так называемая «своя» продолжается «достаточно успешно» для оккупантов.

Вместе с тем, Россия продолжает свои смертельные атаки по Украине, а Кремль лживо утверждает, что война якобы не заканчивается из-за позиции Киева и провокации стран Европы.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров шокировал утверждением о мирных переговорах. и заявлением о том, что якобы никаких переговоров нет. По его словам, хоть каких-то «внешних признаков» этого нет.

В то же время после встречи посланцев США с Владимиром Путиным в Москве в Белом доме намекнули на важные изменения в войне. Reuters со ссылкой на источники пишет о том, что переговоры оценили как достаточно «содержательные». Собеседник издания сообщил, что в ближайшие недели планируется объявить о дальнейшем развитии процесса между США, Украиной и РФ.

Реклама

Новости партнеров