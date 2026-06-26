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После войны с Ираном в США поняли, что Украина «имеет карты» — дипломат
В США формируется более реалистичное понимание расстановки сил, что может открыть новые возможности для Украины.
В Кремле все острее ощущают последствия войны против Украины, в то время как международная ситуация начинает складываться в пользу Киева.
Такое мнение в прямом эфире Эспрессо высказал советник директора Национального института стратегических исследований, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Андрей Веселовский.
По его словам, в Кремле сейчас наблюдается крайне напряженная атмосфера из-за неудач на фронте и роста внутренних проблем в России.
«Сейчас в Кремле не то чтобы паника, но очень напряженная ситуация. Путин понимает, что его избивают, что его облагают со всех сторон, что население наконец-то на пятом году увидело, что у них идет война, и что есть полтора миллиона пропавших солдат. Видим задымленные Москву и Санкт-Петербург. И Путин не может это сказать, как-то объяснить и сказать, что да, это война. В то же время, он не может никоим образом удержать ситуацию на фронте», — отметил Веселовский.
Дипломат считает, что Украине необходимо выдержать определенный период, пока российское руководство осознает бесперспективность своих планов и невозможность возвращения к сценариям, на которые рассчитывал Кремль в начале полномасштабного вторжения.
«Что такой сладкой жизни, которая представлялась Путину в 2022 году, не произойдет. Никаких так называемых Стамбульских договоренностей не существует, потому что мы их не подписывали. И все будет по-другому», — подчеркнул он.
Веселовский также обратил внимание на изменения восприятия войны со стороны Соединенных Штатов. По его убеждению, американское руководство все лучше оценивает реальное соотношение сил между Украиной и Россией.
«Американцы в этой ситуации быстро сообразили, кто действительно имеет карты, а травма Ирана должна быть чем-то закрыта. Скажем, успехом в Украине. Почему бы и нет? — сказал дипломат.
По его мнению, нынешние международные процессы могут создать для Украины дополнительные возможности, на которые она рассчитывала последние годы.
Вот что сейчас происходит, и это очень приятное явление. Мы этого ожидали, мы на это надеялись. Мы пролили много крови, но на пятом году, похоже, это начинается», — подытожил Веселовский.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио возразил какие-либо договоренности между американским президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным во время их встречи на Аляске в августе прошлого года.
Мы ранее информировали, что Кремль изменил тон по поводу войны против Украины: после потерь на фронте и роста давления Запада Путин заговорил о возвращении в дипломатию.