После войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвернемся от нее – Байден

Президент США Джо Байден убежден, что российский лидер Владимир Путин потерпел поражение.

Об этом шла речь во время совместного брифинга американского лидера и украинского президента Владимира Зеленского.

Вот основные тезисы из выступления Байдена:

Украина будет после этой войны гордой и сильной, если мы не отвернемся от нее. Мы должны продолжать поддержку.

Без дополнительных ассигнований не будет возможности быстро отвечать. Должны доказать, что Путин не прав.

Мы должны четко понимать, что то, что происходит – неправильно, и Россия празднует, когда помощь Украине блокируется.

История будет жестко судить, как вы встали на защиту свободы.

Я не откажусь от поддержки Украины. Эта поддержка важна для поддержки людей во всем мире.

Напомним, 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

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