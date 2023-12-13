После войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвернемся от нее – Байден

История может стать строгим учителем.
Президент США Джо Байден убежден, что российский лидер Владимир Путин потерпел поражение.
Об этом шла речь во время совместного брифинга американского лидера и украинского президента Владимира Зеленского.
Вот основные тезисы из выступления Байдена:
- Украина будет после этой войны гордой и сильной, если мы не отвернемся от нее. Мы должны продолжать поддержку.
- Без дополнительных ассигнований не будет возможности быстро отвечать. Должны доказать, что Путин не прав.
- Мы должны четко понимать, что то, что происходит – неправильно, и Россия празднует, когда помощь Украине блокируется.
- История будет жестко судить, как вы встали на защиту свободы.
- Я не откажусь от поддержки Украины. Эта поддержка важна для поддержки людей во всем мире.
Напомним, 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
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