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После войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвернемся от нее – Байден

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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После войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвернемся от нее – Байден

Президент США Джо Байден не откажется от поддержки Украины / Фото: Getty Images

История может стать строгим учителем.

Президент США Джо Байден убежден, что российский лидер Владимир Путин потерпел поражение.

Об этом шла речь во время совместного брифинга американского лидера и украинского президента Владимира Зеленского.

Вот основные тезисы из выступления Байдена:

  • Украина будет после этой войны гордой и сильной, если мы не отвернемся от нее. Мы должны продолжать поддержку.
  • Без дополнительных ассигнований не будет возможности быстро отвечать. Должны доказать, что Путин не прав.
  • Мы должны четко понимать, что то, что происходит – неправильно, и Россия празднует, когда помощь Украине блокируется.
  • История будет жестко судить, как вы встали на защиту свободы.
  • Я не откажусь от поддержки Украины. Эта поддержка важна для поддержки людей во всем мире.

Напомним, 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

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Дата публикации
Просмотры
221
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