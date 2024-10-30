После войны Украина должна иметь экономические контакты с РФ – Кучма

По мнению второго президента Украины, таким образом, удастся получить репарации. Об этом Леонид Кучма рассказал в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина.

"Других связей по крайней мере в первые послевоенные годы, я представить не могу. Как будет дальше? Я не знаю. В принципе, политические отношения в значительной степени определяются историей и идеологией. Экономические же – географией и геологией. При всех условиях Россия останется с нами рядом географически. И в недрах России останется, как я часто говорю, вся таблица Менделеева Поэтому, казалось бы, география и геология призывают нас не зарекаться от перспектив экономического взаимодействия с Россией. Верю, что поменяется идеология России, если в корне не изменится сама Россия", — отметил бывший глава государства.

Как рассказал Кучма, после Второй мировой войны немцы прошли через денацификации, и только после этого они осознали, какие преступления совершили. Поэтому сейчас Германия – снова большая европейская страна с высокой культурой и гуманистической моралью. Аналогично Россия должна пройти процесс деимпериализации.

По словам второго президента, без агрессивной имперской психологии РФ будет огромной территорией с населением, которое легко одурманить себя наркотиком имперской агрессии.

"Мир еще может заставить ядерное государство отказаться от агрессии против соседей, но он не может заставить его поменять свою собственную агрессивную имперскую психологию, если она сама этого не захочет. А без этого Россия останется огромной территорией с населением, которое с готовностью дало одурманить себя наркотиком" имперской агрессии, успело попробовать крови и, похоже, ее вкус ему понравился. – заметил Леонид Кучма.

Напомним, Кучма назвал главное препятствие, отдаляющее победу Украины

Читайте также: