После встречи Лукашенко и Пушилина МИД вызывает посла Украины в Белоруссии

МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.
Об этом сообщает сайт МИД Украины.
"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", — говорится в сообщении.
В связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.
Минск должен удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.
Напомним, в начале апреля Лукашенко встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Они обсудили "очень серьезные угрозы".
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