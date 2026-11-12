После встречи с Путиным Виткофф сделал громкое заявление о новых переговорах по Украине

Владимир Путин и Стив Виткофф / © Associated Press

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Американский специальный посланник Стив Виткофф по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил о достижении договоренности о проведении нового раунда трехсторонних переговоров по прекращению войны в Украине. По его словам, к следующей встрече также должны присоединиться представители европейских стран.

Об этом сообщает CNN.

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По словам Виткоффа, в ходе встречи в Москве удалось добиться прогресса и договориться о новом раунде переговоров. Он подчеркнул, что трехсторонний формат с участием Украины, России и США, который ранее удалось возобновить, продолжит работу.

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«Люди не думали, что мы возобновим трехсторонний формат. Мы его возобновили. Мы назначили новую встречу», — заявил американский представитель в аэропорту Внуково перед вылетом из России.

Виткофф также подчеркнул, что участие европейских представителей в следующем раунде имеет большое значение, поскольку европейские страны являются партнерами США.

«Они наши партнеры, и важно, чтобы они принимали участие», — сказал он.

Москва не спешит поддерживать участие Европы

Помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков подтвердил, что трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США будут продолжены. В то же время он скептически отнесся к перспективе привлечения европейских представителей.

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Ушаков заявил, что европейские страны якобы пытаются вмешаться в переговорный процесс, и призвал их определиться: стремятся ли они к миру или к продолжению войны.

В то же время во время встречи с американскими посланниками Путин заявил, что Россия якобы никогда не возражала против диалога с Европой. Ранее Москва, однако, выступала против непосредственного участия европейских чиновников в переговорах по Украине.

После встречи с Путиным Виткофф и Джаред Кушнер должны отправиться в Дублин, где планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировать его о результатах московских переговоров.

Напомним, что более 50 европейских лидеров, собравшихся на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, не смогли договориться о том, кто именно должен представлять континент на переговорах о прекращении российско-украинской войны. Несмотря на общее стремление Европы быть полноценным участником мирного процесса, вопрос о едином представителе вновь вызвал разногласия между странами.

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