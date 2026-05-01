После встречи с Путиным все в туалетах Брюсселя спрашивают меня, что он сказал - Фицо

Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным европейские политики публично его критикуют, но неофициально пытаются узнать детали разговора.

По словам словацкого премьера, по возвращении по переговорам с российским лидером его коллеги в Брюссель якобы интересуются деталями диалога, в том числе даже в неформальной обстановке.

«Я встречаюсь с Путиным – и все меня критикуют. А когда возвращаюсь после этой встречи, все в туалетах Брюсселя спрашивают, что он сказал», – отметил Фицо.

Он также задал риторический вопрос, почему другие европейские лидеры сами не пытаются общаться с российским президентом напрямую.

Визит Фицо в Москву — последние новости

Напомним, глава словацкого правительства Роберт Фицо подтвердил намерение снова посетить Москву на торжестве 9 мая. Однако реализация планов словацкого политика, известного своей лояльностью к Кремлю, под вопросом из-за логистических проблем с перелетом в столицу РФ.

Словацкий премьер подчеркнул, что, несмотря на официальный отказ Литвы и Латвии в использовании их воздушного пространства для путешествия в Москву, он планирует найти альтернативный путь, как это ему удалось сделать в прошлом году.

В Европейской комиссии ранее заявили, что страны ЕС договорились отклонять приглашения на политические меры в России .

