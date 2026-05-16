После встречи с Си Трамп неожиданно высказался о независимости Тайваня

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предостерег Тайвань от официального объявления независимости от Китая. Этот вопрос был главным для Си Цзиньпина.

Об этом он заявил в интервью Fox News после завершения визита в Пекин, сообщает CNN.

«Скажу так: я не желаю, чтобы кто-то стал независимым, и чтобы нам пришлось проехать 9500 миль, чтобы воевать. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился», — высказался американский лидер.

Реклама

По его словам, «ничего не изменилось» в позиции Вашингтона по Тайваню после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы ситуация в Китае и Тайване осталась неизменной.

Президент рассказал, что дискуссия по поводу острова была главным приоритетом и «важнейшим» вопросом для Си.

«Мы говорили об этом всю ночь. Думаю, сейчас я знаю о Тайване больше, чем почти о любой другой стране», — заметил он.

Трамп допустил, что Китай не нападет на остров до конца его президентского срока. Впрочем, добавил он, это может произойти, когда он покинет свой пост.

Реклама

«Я не думаю, что они что-то сделают, пока я здесь. Если меня не будет, то, честно говоря, думаю, они могут это сделать. Я не уверен, что они что-то сделают, если ситуация останется такой, как есть», — подчеркнул глава Белого дома.

На вопрос, должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее безопасно после саммита с Си, Трамп ответил: «Нейтрально».

В то же время он отметил, что потенциальная продажа оружия Тайваню является «хорошим козырем для переговоров». Впрочем, добавил президент, что окончательное решение он еще не принял.

«Я вот что скажу: Тайвань поступил бы очень разумно, если бы немного охладил ситуацию. Китай бы поступил очень разумно, если бы немного охладил ситуацию. Им обоим следует это сделать», — добавил Дональд Трамп.

Реклама

Заявление Си о Тайване и угрозе Трампа

СМИ сообщили, что во время закрытой встречи с Трампом Си намекнул на возможную войну . В КНР подчеркнули, что Тайвань является важнейшим вопросом, который стоит перед Пекином и Вашингтоном. В случае неправильного подхода, это может привести к чрезвычайно опасной ситуации в отношениях между США и Китаем.

«В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, которые поставит под большую опасность все их отношения», — заявили в китайском МИД.

Американский госсекретарь Марко Рубио после предупреждения Си Цзиньпина заявил, что политика США по Тайваню «остается неизменной». В то же время, подчеркнул чиновник, «любое насильственное изменение действующего положения вещей будет вредным для обеих стран».

Дата публикации 22:19, 14.05.26 Количество просмотров 60 Первый визит Трампа в Китай за 9 лет! Что осталось за кадром?!

Новости партнеров