После встречи с Зеленским Трамп отправляет своих людей в Киев: в ISW раскрыли цели

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Белом доме 28 июля / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне по ПВО и дипломатии. На фоне этого спецпредставители президента США готовятся впервые посетить Киев для обсуждения завершения войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Зеленский 28 июля провел в Вашингтоне встречу с Трампом. Главными темами переговоров стали укрепление украинской противовоздушной обороны и дипломатические инициативы, призванные приблизить завершение войны России против Украины.

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По итогам встречи Зеленский назвал ее «хорошей». Он сообщил, что во время разговора стороны подняли вопрос предоставления Украине американских лицензий на производство неназванных ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также обсудили возможности активизации дипломатических усилий для прекращения войны.

28 июля Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, написал, что специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и бывший старший советник американского президента Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев в рамках мирных инициатив.

В свою очередь американская политическая активистка Лора Лумер, ссылаясь на источник в Белом доме, заявила, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в украинскую столицу в ближайшие две недели — до 11 августа.

Аналитики обратили внимание, что после вступления Трампа в должность президента в январе 2025 года Уиткофф и Кушнер уже неоднократно совершали визиты в Москву.

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Встреча Зеленского и Трампа — результаты

Напомним, Трамп назвал встречу с Зеленским в Овальном кабинете большой честью и заявил, что переговоры прошли очень хорошо.

Зеленский сообщил, что во время встречи с Трампом они обсудили совместное производство перехватчиков для систем Patriot и активизацию дипломатических усилий для завершения войны. Украинский президент также выразил соболезнования американской стороне из-за смерти сенатора Линдси Грэма.

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