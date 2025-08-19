После встречи в Белом доме Китай сделал заявление о решении войны в Украине

Флаг Китая. / © Associated Press

Китай снова заявляет о том, что, мол, выступает "за мирное политическое разрешение конфликта в Украине".

Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин, пишет Global Times.

По ее словам, после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и европейских лидеров в КНР поддержали все международные инициативы по достижению стабильного мира.

"Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом разрешения "украинского кризиса" (так Китай называет войну против Украины - Ред.). Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", - сообщила Мао Нин.

По ее словам, позиция официального Пекина по этому вопросу является "последовательной и четкой".

Как сообщалось, ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что будет продвигать свой план по Украине. По его словам, Пекин планирует усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения "кризиса".

Напомним, 18 августа в Вашингтоне прошли переговоры. между президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. В частности, американский президент пообещал, что Вашингтон примет участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Трамп отметил, что не исключает отправки американских войск для обеспечения выполнения любого мирного соглашения между Киевом и Москвой.

