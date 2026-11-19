Российский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином сделал ряд циничных заявлений по поводу войны против Украины. Он попытался переложить ответственность за развязывание агрессии на Киев и обвинил его в срыве компромиссов.

Главу Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.

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Путин попытался переложить ответственность за начало войны против Украины на Киев. Он принялся утверждать, что Россия в течение восьми лет пыталась урегулировать «кризис» в Украине, обвинив Киев в проведении военных мероприятий.

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Диктатор в который раз соврал, что именно украинские власти якобы начали войну на юго-востоке государства. На самом же деле это Россия начала агрессию против Украины в 2014 году, аннексировав Крым и устроив бои на Донбассе.

В то же время, президент РФ придумал, что жители Донбасса якобы объявили о независимости от Украины в соответствии с первой статьей Устава ООН. На самом же деле пророссийские вооруженные группировки незаконно провозгласили создание «ДНР» и «ЛНР», а затем провели подконтрольные им «референдумы» и заявили о «независимости».

Путин заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, а стремится ее завершить. По словам хозяина Кремля, Москва выступает за долгосрочное урегулирование, ориентированное на будущее.

Президент РФ также заявил, что США предложили компромиссные решения по Украине, на которые страна-агрессор согласилась во время переговоров в Анкоридже. В то же время Путин убеждает, что вопрос заключается в готовности Киева и европейских стран принять эти предложения. На самом деле речь идет об ультимативных требованиях Кремля, которые фактически означали бы капитуляцию Украины.

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А еще диктатор озвучил свои выдумки о том, что действующая украинская власть якобы не заинтересована в прекращении боевых действий, поскольку после этого ей придется проводить выборы. В то время как в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский допустил обсуждение проведения онлайн-выборов, отметив необходимость найти механизм, который позволил бы обеспечить участие в голосовании граждан, в том числе военных на передовой.

Встреча Трампа, Си и Путина 19 ноября — что известно

Напомним, 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась трехсторонняя встреча Си, Трампа и Путина. Перед этим президент США провел отдельные двусторонние переговоры сначала с российским диктатором, а затем с лидером Китая.

Перед переговорами Си призвал отказаться от мышления Холодной войны, полностью уничтожить ядерное оружие, уважать суверенитет стран и сохранять экономические цепочки. Путин напомнил об «общей ответственности» трех государств как основательниц ООН за международную безопасность, а Трамп назвал саммит историческим, выразил оптимизм по поводу приближения конца войны в Украине, призвал к сокращению ядерных вооружений.

После завершения переговоров политики разъехались без выступлений перед прессой, однако впоследствии СМИ обнародовали их совместную декларацию. В документе лидеры США, Китая и России заявили о готовности реформировать ООН, наращивать поставки нефтепродуктов, снижать ядерные риски, а также отметили иммунитет официальных лиц и призвали МУС не превышать свои полномочия.

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