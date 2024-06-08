После встречи Зеленского и Макрона Украина и Франция подписали четыре документа: о чем идет речь

Речь идет об оборонном сотрудничестве, восстановлении критической инфраструктуры и использовании ядерной энергии в мирных целях.

В Париже после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона представители правительств двух стран подписали четыре документа.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В частности, Украина и Франция заключили грантовое соглашение о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики нашей страны. Документ подписали первая вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко и министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурное.

В документе говорится о привлечении грантовых средств правительства Франции на сумму 200 млн. евро для реконструкции и восстановления критически важной инфраструктуры Украины, из них 60 млн. евро – в поддержку энергетического сектора.

Юлия Свириденко и Стефан Сежурне также подписали соглашение о создании и деятельности представительства Группы AFD в Украине и, в частности, деятельности Французского агентства по развитию, Обществу содействия и участию в экономическом сотрудничестве (PROPARCO) и организации Expertise France.

Агентство будет оказывать финансовую и техническую поддержку украинским предприятиям. Речь идет, в частности, о займах, грантах или гарантиях. Президент Эммануэль Макрон также анонсировал, что Франция отправит в Украину 20 технических экспертов, которые будут работать при ключевых министерствах.

Кроме того, страны обменялись письмами о возобновлении действия соглашения между правительствами Франции и Украины о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии. Срок действия этого документа истек четыре года назад, поэтому его продлили еще на 20 лет.

Соглашение создает правовые условия для сотрудничества в области обслуживания атомных объектов. Франция комплексно помогает поддерживать украинскую энергетическую систему.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр вооруженных сил Французской Республики Себастьен Лекорню подписали с аяву о намерениях по сотрудничеству в оборонной промышленности.

В нем говорится об определении возможностей для сотрудничества между оборонной промышленностью Украины и Франции в области вооружений, военного оборудования, боеприпасов по развитию возможностей по производству, обслуживанию и ремонту военного оборудования.

Ранее сообщалось, что Франция разрешила Украине бить дальнобойными ракетами Scalp по РФ.

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