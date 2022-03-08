После введения санкций экономика России дала трещину – Байден

Один рубль стоит менее одного американского цента, сказал президент.

Президент США Джо Байден заявил, что после введения санкций "экономика России дала трещину".

Об этом американский лидер сказал во время своего видеообращения 8 марта.

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"На 50% упал курс рубля. Один рубль стоит меньше одного американского цента. Центральный банк России пытается поддержать стоимость рубля, но он не может это сделать", – заметил Байден.

"Мы также ограничили возможность российских банков проводить бизнес с остальным миром. Мы также ограничиваем доступ россиян к высоким технологиям, что повредит военному сектору России на много лет вперед", — добавил президент США.

Он напомнил, что в минувшие выходные Visa, Mastercard, American Express прекратили свои услуги в России. Ford, Nike, Apple и другие компании прекратили деятельность в России.

"Американский фондовый рынок, где торговалось много российских ценных бумаг, прекратил большинство из этих торгов. Министерство юстиции США создало рабочую группу, которая расследует деятельность российских олигархов. Мы расследуем и обнаруживаем местонахождение их яхт, самолетов, роскошных апартаментов, чтобы эти люди не имели выгоды от путинской войны", – подчеркнул Байден.

Напомним, ряд стран мира и международные организации ввели уже 5800 различных видов ограничений против России. Таким образом РФ стала страной номер один в мире, против которой введено больше всего санкций.

Накануне одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley спрогнозировала, что в середине апреля в РФ произойдет дефолт.

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