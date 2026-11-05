После выборов в США Кремль заговорил с ультиматумами и озвучил, чего хочет от Украины

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле цинично заявили, что намерены «обеспечить свои интересы» в Украине независимо от политических изменений в США.

Об этом сообщил представитель российского «фюрера» Дмитрий Песков, комментируя победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США.

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По словам Пескова, «обеспечение интересов Российской Федерации по украинским делам» никоим образом не зависит от ситуации в Штатах. Он нагло подчеркнул, что Москва собирается добиваться своего при любых обстоятельствах.

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Спикер Кремля фактически пригрозил продолжением войны. Он цинично заявил, что российские интересы могут быть обеспечены «военным путем» — из-за продолжения так называемой «СВО». В то же время другой сценарий, говорит он, это мирный путь.

Впрочем, не обошлось без традиционных претензий и условий. Мирное «урегулирование», выразился Песков, возможно, если в Киеве якобы «найдется кто-нибудь, кто будет иметь политическую волю и возьмет на себя ответственность».

Представитель «фюрера» назвал агрессора Россию «совершенно суверенным государством». Мол, для Москвы приоритетным является «мирное урегулирование». Однако сразу добавил, что это «до сих пор это не представлялось возможным, поэтому проводится специальная военная операция».

Выборы в США — что известно

В США Демократическая партия одержала сенсационную победу на промежуточных выборах в Конгресс. По предварительным данным они уже получили 240 мест. Для контроля над Палатой представителей им достаточно было получить 218 мандатов. Республиканцы сейчас имеют 147 мест.

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Заметим, что ранее Песков заявил, что, несмотря на результаты выборов в Конгресс, Дональд Трамп продолжает выполнять свои президентские полномочия, а потому Москва надеется на его «миротворчество». Кроме того, Кремль хочет, чтобы он дальше занимался украинским урегулированием.

В команде руководителя Белого дома ищут виновных. В частности, Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что причина поражения республиканцев — война: «Всем известно, почему мы проиграли».

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