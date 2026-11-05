Путин и Трамп. / © Associated Press

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В Кремле открестились от любой связи между изменением маршрутов танкеров с дизельным горючим РФ, направлявшихся в США, и избирательными процессами в Штатах.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

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По его словам, искать политический подтекст в этой ситуации не стоит. Вместе с тем, коммерческие подробности возможных поставок Москва раскрывать отказалась.

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«Какой связи с выборами здесь видеть не стоит, это однозначно», — заявил спикер «фюрера».

Кроме того, журналисты спросили его о вероятном срыве договоренностей с США. Впрочем, Песков высказался о якобы «коммерческих нюансах». По его словам, обсуждать такие подробности публично Москва не собирается.

«Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы, они не могут становиться публичными», — заявил представитель российского диктатора.

Статья FT об изменении маршрутов танкеров

Издание Financial Times сообщило, что два из трех танкеров, перевозивших российское дизельное топливо в американские порты, внезапно изменили маршрут.

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В частности, судно Talisman, конечным пунктом которого ранее было отмечено Атлантическое побережье США, обнаружили у берегов Алжира. Оно движется в обратном направлении. Другой танкер — Leruo — перенаправили в Бразилию.

Лишь одно судно, по данным FT, продолжает движение в направлении Соединенных Штатов.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября 2026 г. объявил о заключении так называемого дизельного соглашения с диктатором РФ Владимиром Путиным. Главной причиной этого решения якобы стал резкий рост цен на топливо. Впрочем, заключение соглашения сопровождалось публичными нападками Трампа на Украину и его требованиями прекратить удары по российским НПЗ.

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