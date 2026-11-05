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После выборов в США российские танкеры развернулись по дороге в Америку: что заявил Кремль
По данным СМИ, после выборов в США поставки российского дизеля оказались под вопросом.
В Кремле открестились от любой связи между изменением маршрутов танкеров с дизельным горючим РФ, направлявшихся в США, и избирательными процессами в Штатах.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
По его словам, искать политический подтекст в этой ситуации не стоит. Вместе с тем, коммерческие подробности возможных поставок Москва раскрывать отказалась.
«Какой связи с выборами здесь видеть не стоит, это однозначно», — заявил спикер «фюрера».
Кроме того, журналисты спросили его о вероятном срыве договоренностей с США. Впрочем, Песков высказался о якобы «коммерческих нюансах». По его словам, обсуждать такие подробности публично Москва не собирается.
«Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы, они не могут становиться публичными», — заявил представитель российского диктатора.
Статья FT об изменении маршрутов танкеров
Издание Financial Times сообщило, что два из трех танкеров, перевозивших российское дизельное топливо в американские порты, внезапно изменили маршрут.
В частности, судно Talisman, конечным пунктом которого ранее было отмечено Атлантическое побережье США, обнаружили у берегов Алжира. Оно движется в обратном направлении. Другой танкер — Leruo — перенаправили в Бразилию.
Лишь одно судно, по данным FT, продолжает движение в направлении Соединенных Штатов.
Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября 2026 г. объявил о заключении так называемого дизельного соглашения с диктатором РФ Владимиром Путиным. Главной причиной этого решения якобы стал резкий рост цен на топливо. Впрочем, заключение соглашения сопровождалось публичными нападками Трампа на Украину и его требованиями прекратить удары по российским НПЗ.