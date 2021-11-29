После выступления в суде Саакашвили забрали и продолжили без него

После выступления в суде Саакашвили забрали и продолжили без него

Во время заседания адвокат Саакашвили Бека Басилая озвучил рекомендацию врачей о переносе заседания.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили больше не будет присутствовать на сегодняшнем судебном процессе.

Об этом сообщает IPN.

Во время заседания адвокат Саакашвили Бека Басилая озвучил рекомендацию врачей о переносе заседания из-за состояния здоровья экс-президента Грузии.

"У нас есть определенные предложения, которые достаточно объемны и дискуссионны. Я сегодня не ожидал, что состояние здоровья позволит Михаилу Саакашвили участвовать в процессе столько часов и выступить с такой речью перед общественностью. Сегодня, если это не критично, мы должны отсрочить процесс, а если это критично, мы можем продолжать, мы готовы подавать ходатайства", – заявил в обращении к коллегии судей Бека Басилая.

Напомним:

Саакашвили в суде сделал громкое заявление и обратился к украинцам. Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили "не признает прокуратуру и грузинское правосудие". Саакашвили заметил, что столкнулся с пытками, однако "держится". "Я научился этому в Украине", — подчеркнул политик.

1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Сегодня на суде рассматривается дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года.

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