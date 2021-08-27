После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту

После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту

Они считают, что администрация Байдена подвела американцев.

Сразу несколько представителей Республиканской партии США выступили с призывами к отставке или импичменту президента страны демократа Джо Байдена из-за взрывов в Кабуле.

Об этом они написали в соцсетях.

Среди них есть и законодатели-республиканцы.

"Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Мы должны обеспечивать безопасность наших военных и защищать нашу страну", — заметил в сервисе микроблогов Twitter член Палаты представителей Конгресса Грег Стьюби от штата Флорида.

"Администрация Байдена подвела американцев еще на одном фронте. Теперь американцы погибли из-за неудач этой администрации. Этому нет прощения. Я призываю президента Байдена, госсекретаря Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Милли к отставке", — высказался в публикации в Twitter конгрессмена Майкла Клауда от Техаса.

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"Стоит ли Байдену уйти в отставку или быть снятым за то, как он справляется в Афганистане? Да. Но это оставило бы нас с Камалой Харрис (вице-президентом - ред.), что в десять раз хуже", — написала у себя в Twitter Никки Хейли, занимавшая в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа должность постпреда при ООН в 2017 - 2018 годах.

"Если президента Трампа можно было подвергнуть процедуре импичмента из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане. Время для расследования и определения виновных будет позже, но нам нужен новый верховный главнокомандующий сейчас! Руководство, которое вовлекло нас в это, не обладает компетенцией и волей для того, чтобы вытащить нас", — считает в Twitter конгрессмен Ронни Джексона от штата Техас.

Напомним:

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