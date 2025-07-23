После закона по НАБУ и САП в Европе сделали заявление о финпомощи Украине

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис / © Associated Press

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Финансовая помощь Украине и ее прогресс на пути в Евросоюз зависят от независимости антикоррупционных институтов.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, который курирует финпомощь для Киева, сообщает Financial Times.

Домбровскис подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура «имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности».

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«Наша текущая финансовая помощь Украине зависит от прозрачности, судебных реформ (и) демократических правительств. То же касается пути Украины к вступлению в ЕС, который также потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией», — высказался еврокомиссар.

Напомним, ранее в ЕС выразили обеспокоенность по поводу принятия в украинском парламенте законопроекта №12414, который меняет подчиненность НАБУ и САП. Представители стран «Большой семерки», в частности США, сообщили, что провели встречи с представителями антикоррупционных структур и планируют обсудить ситуацию с украинским правительством. Они внимательно следят за расследованием дел в отношении нескольких работников НАБУ, которые подозреваются в преступлениях. Несмотря на это, поддержка Украины со стороны G7 будет продолжаться.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: США и ЕС СРЕАГИРОВАЛИ НА ПРОТЕСТЫ В УКРАИНЕ из-за закона 12414

ТСН.ua сделал полный разбор положений закона, который может лишить независимости НАБУ и САП.

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Заметим, часть украинских нардепов инициировала сбор подписей и готовит представление в Конституционный суд для отмены скандального закона.

В свою очередь генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что на встрече с участием президента, руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов было договорено, что правоохранители подготовят предложения изменений в законодательство для решения актуальных вызовов и подадут их главе государства.