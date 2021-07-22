После запуска "Северного потока-2" возрастет риск полномасштабной военной агрессии России — Витренко

Витренко сравнил гарантии Германии в случае запуска "Северного потока-2" с Будапештским меморандумом.

После запуска российского газопровода "Северный поток-2" значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России против Украины.

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью "Голосу Америки".

"Если не будет физического транзита газа через Украину, значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России. Россия ожидает, что если военные действия не затрагивать европейских потребителей, Европа ограничится высказываниями глубокого беспокойства событиями в Украине", — отметил Витренко.

По его словам, в случае полномасштабной войны в Украине Берлин вряд ли сможет наложить действенные санкции на экспорт газа в Германию с РФ, потому что это будет означать, что немецкий потребитель зимой останется без тепла и газа.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что ни Европа, ни РФ не могут возместить Украине ущерб после запуска газопровода, ведь речь идет, в первую очередь, о безопасности нашего государства.

"Как можно компенсировать стране критические угрозы для безопасности? Украина является объектом военной агрессии со стороны России", — рассуждает Витренко.

Глава "Нафтогаза" считает, что Германия не сможет гарантировать транзит газа через Украину, а обещаниям России верить нельзя.

"Какая цена этих гарантий, потому что Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным. Можно ли верить, если кто-то пообещает за Россию? Нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает", — подытожил он.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по этому вопросу.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток — 2" и транзит газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток — 2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

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