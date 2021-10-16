После заражения крови Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице

Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре
Экс-президенту США Билл Клинтон стало лучше, но он проведет еще одну ночь в больнице, куда попал с заражением крови.
Об этом заявил его пресс-секретарь Анхель Уренья в Twitter.
"Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился", - говорится в сообщении.
Чтобы получить дополнительные антибиотики внутривенно, он останется этой ночью в больнице.
Ранее Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.
В то же время Клинтон продолжает пребывать в прекрасном расположении духа и глубоко признателен за лечение. Также с Клинтоном созванивался действующий президент США Джо Байден.
Напомним, что Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
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