После заседания "Большой двадцатки" Путин ударил новыми ракетами: Зеленский раскритиковал саммит в Бразилии

Украинский президент заявил, что бразильский лидер Лула да Силва показал себя со слабой стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что саммит G20, который 18-19 ноября проходил в Бразилии, прошел с очень слабой поддержкой Украины.

Об этом он сказал в субботу, 23 ноября, во время общения с журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), сообщает "Укринформ".

“Бразилия во время [саммита] G20 не показала свой голос относительно агрессии Путина и России. Звучало не громко. И эта слабость дает возможность Путину во время таких глобальных мер, когда "Большая двадцатка" заседает, бить новыми ракетами после того, как Шольц звонит ему, а он демонстрирует удар другой ракетой, другую эскалацию. Я считаю, что если есть сильные заявления, сильные звонки, сильные шаги, то Путин не будет так себя вести”, — заявил украинский лидер.

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При этом Зеленский отметил, что в Бразилии большинство людей поддерживают Украину, однако лидер страны [президент Лула да Силва] показал себя со слабой стороны относительно войны, которую ведет Россия против Украины.

“Я не считаю, что благодаря дешевым энергоресурсам можно получить защиту своей свободы на длительное время. Это ошибочное движение. И медиации Бразилии в данном случае быть не может”, — сказал он.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва решил обнародовать окончательное заявление саммита "Большой двадцатки" днем ранее, чтобы прекратить дискуссии о войне в Украине.

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