После заявлений Трампа НАТО может готовить оборону Гренландии: в Европе сделали заявление

Иоганн Вадефуль / © Associated Press

Гренландия, принадлежащая Дании, является частью НАТО. Именно поэтому Альянс обсудит защиту острова, если это будет необходимо.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Politico.

По его словам, поскольку Дания является членом НАТО, Гренландию «в принципе также придется защищать НАТО».

«И если возникнут дальнейшие требования по усилению оборонных усилий относительно Гренландии, то нам придется обсудить это вместе в рамках Альянса», — подчеркнул немецкий дипломат.

При этом 6 января лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании опубликовали совместное заявление по Гренландии, сообщает The Guardian. Европа заявляет, что безопасность Арктики должна быть достигнута «коллективно с союзниками НАТО, включая США».

«Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии», — говорится в сообщении.

Заметим, что в заявлении речь не идет о США. Тем не менее, европейские лидеры подчеркивают, что они «не прекратят защищать» принципы Устава ООН, «включая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ».

«НАТО четко дало понять, что арктический регион является приоритетом и европейские союзники активизируются», — говорится в заявлении.

Напомним после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему «действительно нужна Гренландия». Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что окружен российскими и китайскими кораблями. Поэтому, говорит американский лидер, Гренландия имеет ключевое значение для безопасности страны.

При этом Дания, которой принадлежит остров, осудила новые заявления Трампа. Премьер-министр Мэтте Фредериксен подчеркнула, что США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства. По ее словам, любая попытка захватить Гренландию военным путем станет катастрофой для НАТО.