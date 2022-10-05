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После заявления Зеленского об отказе от переговоров в РФ произошла истерика – политолог

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После заявления Зеленского об отказе от переговоров в РФ произошла истерика – политолог

Фото: УНИАН

Отказ от мирных переговоров с Россией – это правильная стратегия Украины.

После заявления Владимира Зеленского о невозможности разговаривать с диктатором Путиным в России произошла истерика, и они уже начинают искать виновных в войне.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал политолог Владимир Фесенко.

"Если говорить об усилении борьбы пауков и всякой нечисти... Конечно, это уже заметно невооруженным глазом. Именно военное поражение России в Украине, а также принципиальная позиция украинского руководства вызывает эту истерику, эти метания. Даже у Путина шизофрения – он с одной стороны фактически обрубает возможности для каких компромиссов, а с другой говорит — я хочу договариваться о мире", — объяснил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что россияне тоже следят за заявлениями Владимира Зеленского, о чем свидетельствуют данные, что мобилизованные готовы сдаваться в плен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с действующим президентом Путиным.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2247
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