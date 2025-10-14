После жестких пошлин Трампа Индия ищет новых покупателей в Европе: детали

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты Америки ввели против Индии 50% тарифов. В частности под удар попали экспортеры текстиля. Теперь они постепенно перестраиваются на рынок Европы.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, это происходит из-за того, что Дональд Трамп удвоил тарифы на импорт из Индии, сделав их одними из самых высоких среди всех торговых партнеров. Также в Нью-Дели предлагают скидки американским клиентам, чтобы смягчить удар.

Реклама

Один из собеседников Reuters, экспортер одежды из Мумбаи заявил, что его компания предоставляет приоритет диверсификации на рынки Европейского Союза. Мол, быстрое заключение торгового соглашения с блоком поможет увеличить поставки из Индии.

Отмечается, что торговые переговоры между Индией и ЕС вступили в решающую фазу, поскольку их команды интенсивно работают над достижением цели конца года – подписание соглашения о свободной торговле.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Индии с товарами, с двусторонним объемом торговли в размере 137,5 миллиарда долларов в финансовом году, завершившемся в марте 2024 года, что составляет почти 90% роста за последнее десятилетие.

Индийские экспортеры активизируют усилия для соблюдения более строгих стандартов ЕС по химическим веществам, маркировке продукции и этической поставке, заявили экспортеры текстиля. Экспортеры модернизируют производственные мощности, чтобы соответствовать этим стандартам. Они также стремятся снизить свою зависимость от США.

Реклама

Так, мумбайская компания Creative Group, экспорт которой в США составляет 89% от общего объема поставок, может потерять от 6 000 до 7 000 из своих 15 000 работников, а через шесть месяцев может рассмотреть возможность переноса производства в Оман или соседний Бангладеш.

Напомним, 6 августа Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на некоторые индийские товары из-за того, что Нью-Дели в дальнейшем закупает российскую нефть в обход санкций. В результате общие пошлины для некоторых индийских экспортных позиций выросли до 50%.