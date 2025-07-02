После звонка Путину Макрон связался с Берлином: что известно

Стармер, Мерц и Макрон.

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Французское правительство проинформировало Германию о недавнем телефонном звонке президента Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает NTV.

Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, Берлин получил не только информацию о самом факте разговора, но и о его содержании.

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По словам Корнелиуса, темой звонка стало обсуждение иранской ядерной программы. Он подчеркнул, что немецкое правительство не будет давать развернутую оценку этому шагу Парижа: "Мы не оцениваем этот шаг подробно".

В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц пока не планирует телефонных контактов с Путиным.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон впервые с 2022 провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Среди основных тем были иранская ядерная программа, ситуация на Ближнем Востоке и война в Украине.

В ходе разговора Макрон призвал Путина к скорейшему прекращению огня и отметил, что планирует продолжить диалог с российским лидером.

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После разговора с Путиным Макрон также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как сообщили источники "Общественного", диалог был конструктивным. Французский президент проинформировал украинского коллегу о содержании разговора с Кремлем.