"Последнее предложение" Трампа о мире требует от Украины согласиться на российскую оккупацию - Axios

Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Соединенные Штаты Америк ожидают в среду, 23 апреля 2025 года, ответа Украины на "мирное соглашение" , включающее признание США Крыма частью России и неофициальное признание контроля России почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения 2022 года.

Об этом сообщили Axios источники, непосредственно знакомые с предложением.

Одностраничный документ, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает это как "окончательное предложение" президента Трампа. Белый дом настаивает, что готов уйти, если стороны в ближайшее время не заключат соглашение.

Реклама

Предложение Трампа потребовало бы серьезных уступок от президента Украины Владимира Зеленского, ранее исключавшего согласование оккупации Россией Крыма и части четырех областей на востоке Украины.

И хотя российский диктатор Владимир Путин, как сообщается, предложил заморозить нынешние линии фронта для достижения соглашения, ранее он отклонил другие элементы американской структуры, такие как европейские миротворческие силы на территории Украины.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает это предложение очень пристрастным по отношению к России: "предложение очень четко говорит о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь расплывчато и в целом говорит о том, что Украина собирается получить".

Что получает Россия по предложению Трампа

"Де-юре" признание США контроля России в Крыму.

“Де-факто” признание оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте говорится, что Украина может стать частью Европейского Союза.

Отмена санкций, введенных с 2014 года.

Расширение экономического сотрудничества с США, в частности, в энергетическом и промышленном секторах.

Что Украина получает по предложению Трампа

"Надежная гарантия безопасности" с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников. Документ расплывчато говорит о том, как будет функционировать эта миротворческая операция и не упоминает об участии США.

Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией.

Беспрепятственный проход реки Днепр, проходящей вдоль линии фронта на юге Украины.

Компенсация и помощь на восстановление, хотя в документе не указано, откуда именно будет финансироваться.

Другие элементы плана

Запорожская атомная электростанция — крупнейший подобный объект в Европе — будет считаться украинской территорией, но будет управляться США, а электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

В документе упоминается американо-украинское соглашение о полезных ископаемых, которое, по словам Трампа, будет подписано в четверг.

В последние 24 часа со стороны украинцев были признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не рамки мирного плана Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расскажет о деталях "мирного соглашения" между Украиной и Россией уже в ближайшие дни.